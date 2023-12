Neu-Ulm

vor 17 Min.

Daimler-Bus-Chef hört sich an, was Azubis in Neu-Ulm bewegt

Daimler-Buses-Chef (in der Mtte) lässt sich von Melanie Pelz zeigen, wie Busse in der Lackiererei bei Setra in Neu-Ulm zu kleinen Kunstwerken werden können. Ganz rechts: Ausbilde Thomas Wagner.