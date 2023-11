Das ist der neue Geschäftsführer der Neu-Ulmer Wohnungsbaugesellschaft

Der neue Chef bei der NUWOG ist in Ulm aufgewachsen, und war beim Chemiekonzern BASF tätig.

André Zaman wird neuer Geschäftsführer der Neu-Ulmer Wohnungsbaugesellschaft (NUWOG). Er folgt damit auf Michael Veiga, der das Unternehmen am 17. Mai dieses Jahres verlassen hat. Es hatte Unstimmigkeiten gegeben.

Seitdem führt die städtische Justitiarin Mechthild Destruelle als Interimsgeschäftsführerin die NUWOG. Wie Neu-Ulms Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger jetzt mitteilte, hat sich der Aufsichtsrat der NUWOG in seiner letzten Sitzung für den 59 Jahre alten Zaman ausgesprochen. Dieser stammt gebürtig aus Donauwörth, ist in Ulm aufgewachsen und hat dort Abitur gemacht. Er ist diplomierter Bauingenieur und Master of Arts (M.A.) in Architektur sowie DGNB-Auditor für Büro- und Wohngebäude.

Zuletzt war er bei dem Chemiekonzern BASF als Betriebsleiter des Standortes Agrarzentrum Limburger Hof tätig. Zuvor war er von 2004 bis 2017 in der Wohnungswirtschaft bei der GAG Ludwigshafen und der BASF Wohnen und Bauen beschäftigt. Zaman wird sein Amt als neuer NUWOG-Geschäftsführer zum 1. Januar kommenden Jahres antreten.

Freude bei OB Albsteiger über den neuen Mann bei der NUWOG

„Ich freue mich sehr, dass wir mit Herrn Zaman einen erfahrenen und äußerst kompetenten Fachmann für die Leitung unserer städtischen Wohnungsbaugesellschaft gewinnen konnten. Meinen ausdrücklichen Dank möchte ich Frau Destruelle aussprechen, die die NUWOG in den vergangenen Monaten äußerst engagiert geführt hat und dies auch weiterhin bis zum 31. Dezember tun wird“, so Neu-Ulms Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger.

Die Wohnungsgesellschaft der Stadt Neu-Ulm ist mit circa 2500 Wohneinheiten das größte kommunale Wohnungsunternehmen zwischen Ulm und Augsburg. Die NUWOG ist ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der Stadt Neu-Ulm und kümmert sich vorrangig darum, breite Schichten sicher und sozial verantwortbar mit Wohnungen zu versorgen. (AZ)

