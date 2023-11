Neu-Ulm

Kiesstrand, Stufen, Badezugänge: Donauufer bietet bald mehr Erholungsspaß

An dieser Stelle des Schwals soll es vom nächsten Jahr an einen Zugang zum Donauufer geben. Die Ziegelmauer muss dafür weichen.

Plus An drei Stellen werden Sitzstufen und Zugänge zum Wasser geschaffen – und es gibt künftig sogar Kiesstrände zum Sonnenbaden. Das sorgt schon jetzt für Begeisterung.

Von Ronald Hinzpeter

Die Menschen lieben das Donauufer, das lässt sich im Sommer besonders gut beobachten. Vor allem sitzen sie gerne möglichst nahe am Wasser, was aber an vielen Stellen in Neu-Ulm nicht sonderlich gut möglich ist. Das soll sich nächstes Jahr ändern: Gleich an drei Stellen werden Zugänge und Sitzstufen geschaffen. Sogar ein Kiesstrand ist geplant.

Möglich macht dies das europäische Förderprogramm Leader. Aus diesem Fördertopf möchte der Energieversorger LEW schöpfen und im Rahmen seines Kooperationsprojektes "Flusslandschaften in Schwaben erleben 2.0" auf der Neu-Ulmer Donauseite den Zugang zum Wasser verbessern. Etwas Vergleichbares haben die Lechwerke bereits vor einigen Jahren im sogenannten Offenhauser Herbelhölzle getan, wo der Uferbereich renaturiert wurde. Jetzt kommt die Innenstadt dran. Der Neu-Ulmer Stadtrat hat dem vor drei Jahren bereits grundsätzlich zugestimmt, jetzt wurden konkrete Planungen im Planungs- und Umweltausschuss präsentiert.

