Defekte Toilette verursacht Wasserschaden in Mehrfamilienhaus

Aus einer Wohnung in der Neu-Ulmer Innenstadt läuft Wasser vom zweiten Stock bis ins Erdgeschoss. Die Feuerwehr muss die Tür aufbrechen.

Wegen eines Wasserschadens in einem Mehrfamilienhaus in Neu-Ulm hat es in der Nacht zum Donnerstag einen Feuerwehreinsatz gegeben. Laut Polizei trat in der Toilette einer Wohnung in der Bahnhofstraße aufgrund eines defekten Spülkastens Wasser aus. Der Wohnungsinhaber war zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause.

Die Feuerwehr pumpte das Wasser in dem Haus in Neu-Um ab

Ein Anwohner bemerkte den Schaden, nachdem das Wasser bereits aus dem zweiten Stock bis in das Erdgeschoss gelaufen war. Die Feuerwehr musste daraufhin die Wohnungstüre gewaltsam öffnen, um das Wasser abzupumpen, sodass weiterer Schaden abgewandt werden konnte. Zur Höhe des Sachschadens konnte die Polizei am Donnerstag keine Angaben machen. (AZ)