Defekter Rauschmelder löst Feuerwehreinsatz aus

Die Feuerwehr rückte zu einem Mehrfamilienhaus in Neu-Ulm aus. Eine Bewohnerin hatte einen ausgelösten Rauchmelder mitgeteilt.

Ein defekter Rauschmelder hat am Dienstagnachmittag in der Neu-Ulmer Fichtestraße einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Zu einem Brand oder einer Rauchentwicklung kam es laut Polizei aber nicht.

Eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses hatte einen ausgelösten Rauchmelder in einer Wohnung mitgeteilt. Die Feuerwehr sei es vor Ort gelungen, durch ein gekipptes Fenster in jene leere Wohnung zu kommen. Dort wurde der ausgelöste Rauchmelder festgestellt. Dass er ausgelöst wurde, lag laut Polizei vermutlich an einem Defekt oder am Akkustand des Rauchmelders. Ein Sachschaden entstand nicht. (AZ)