Der neue Spielplatz im Vorfeld in Neu-Ulm bietet viel Abwechslung

Der neue Spielplatz im Vorfeld hat rund eine Million Euro gekostet. Jetzt können sich Kinder und Jugendliche in der neuen Anlage austoben.

Nach gut eineinhalbjähriger Bauzeit wurde der neue Spielbereich im Vorfeld in Neu-Ulm offiziell wiedereröffnet. Nahezu alle Spielgeräte wurden ausgetauscht. Vom alten Spielplatz wurden lediglich die Seilbahn und eine Kletterpyramide erhalten. Die übrigen Geräte waren so sehr in die Jahre gekommen, dass sich eine Sanierung oder Instandsetzung nicht mehr gelohnt hätte.

500 Kinder und Jugendliche aus Neu-Ulm gaben Tipps

In die Planungen eingeflossen sind die Wünsche und Anregungen von rund 500 Kindern und Jugendlichen aus dem Vorfeld. So entstand ein Freiflächenspielplatz für alle Altersgruppen.

Zu dem neuen Spielbereich im Vorfeld gehört auch eine Kletteranlage. Foto: Alexander Kaya

Für die ganz Kleinen gibt es etwa einen Sandkasten, ein Plattformhaus mit Kletternetz und Rutsche und für die Älteren ein Kombi-Spielgerät, eine Callisthenics-Anlage, eine Kletteranlage, Bodentrampoline, eine Felsenkletteranlage, eine Seilbahn und eine Seilpyramide. Für alle, die es sportlich mögen, gibt es ein Beach-Volleyballfeld sowie Schwebe- und Fluxbänder.

Die Kosten für die Anlage belaufen sich auf 997.000 Euro. Die Regierung von Schwaben bezuschusst den Spielplatz mit 432.000 Euro. (AZ)