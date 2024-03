Diamantene Hochzeit: An Silvester vor 62 Jahren hat es gefunkt

Monika und Johann Müller aus Offenhausen haben sich am 31. Dezember 1961 kennengelernt. Inzwischen sind sie seit 60 Jahren verheiratet.

Monika und Johann Müller aus Offenhausen feierten kürzlich ihren 60. Hochzeitstag. Zu diesem besonderen Jubiläum gratulierte auch Neu-Ulms Dritte Bürgermeisterin Gerlinde Koch und überbrachte Geschenke und Blumen.

Monika Müller wurde 1944 in Liebau in der ehemaligen Tschechoslowakei geboren. Nach dem Kriegsende im Jahr 1945 kam sie mit ihrer Familie als Heimatvertriebe in ein kleines Dorf in der Nähe von Roggenburg. 1954 zog die Familie schließlich nach Neu-Ulm, genauer gesagt nach Offenhausen. Seit ihrem zehnten Lebensjahr wohnt Monika Müller seither in Offenhausen. Ihr Mann Johann ist acht Jahre älter und stammt gebürtig aus Neuburg an der Kammel, nördlich von Krumbach.

Monika und Johann Müller haben schon immer in Offenhausen gewohnt

„Ich habe in Krumbach eine Lehre gemacht und danach bei der Bäckerei Rotter in Neu-Ulm eine Arbeit gefunden“, erzählt der gelernte Bäcker. Seine Wohnung lag direkt über der Bäckerei in der Schwabenstraße. Kennengelernt haben sich die beiden am 31. Dezember 1961: „Ich war 17 Jahre alt und durfte meine Eltern zu einer Silvesterfeier in der Rudolph-Quelle begleiten. Als wir hereinkamen, saß Johann schon dort am Tisch“, erinnert sich Monika Müller an das erste Zusammentreffen. Dass die beiden heute auf 60 gemeinsame Ehejahre zurückblicken dürfen, ist vermutlich auch dem Ehrgeiz ihres Mannes zu verdanken: „Er ist mir so lange hinterhergelaufen, bis ich schließlich ja gesagt habe“, erzählt die Jubilarin weiter und grinst ihren Mann Johann an.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Grafik von Flourish anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können Canva UK Operations Ltd und Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Am 2. März 1964 haben die beiden im Neu-Ulmer Rathaus standesamtlich geheiratet und wenige Wochen später, am Ostermontag, läuteten in der Kirche St. Johann Baptist die Hochzeitsglocken. Ihre Hochzeit haben die beiden dort gefeiert, wo sie sich kennengelernt haben, in der Rudolph-Quelle. Monika und Johann Müller haben schon immer in Offenhausen gewohnt. In ihrer jetzigen Wohnung in der Schwabenstraße leben sie seit rund 25 Jahren und fühlen sich hier sehr wohl. „Wir sind damals eingezogen, als das Haus ganz neu gebaut worden war“, erinnert sich Johann Müller.

Johann Müller arbeitete in den Bäckereien Rotter und Aschenbrenner

Der Jubilar hat über 20 Jahre in der Bäckerei Rotter und danach rund zehn Jahre in der Bäckerei Aschenbrenner in Offenhausen gearbeitet. Aufgrund gesundheitlicher Rückschläge wechselte er später zu einer Halbtagsstelle bei der Firma Süd-West-Chemie. Monika Müller hat eine Ausbildung zur Friseurin gemacht und ab den 1980er Jahren, als die drei gemeinsamen Kinder aus dem Haus waren, 27 Jahre lang im Labor an der Uni Ulm gearbeitet. Neben der Gesundheit ist den Eheleuten ihre Familie das Allerwichtigste. „Wir haben die allerbesten Kinder“, erzählen die Eheleute und freuen sich schon darauf, ihren Hochzeitstag an Ostern gemeinsam mit ihrer Familie zu feiern. Dazu gehören neben den drei Kindern auch die vier Enkel. (AZ)