Die Chippendales, die wohl bekannteste Stripgruppe der Welt, kommen nach Ulm

Im Oktober kommenden Jahres ist die wohl bekannteste Stripgruppe der Welt, die Chippendales, zu Gast in Ulm. Nun beginnt der Vorverkauf.

Seit mehr als elf Jahren räumen die Chippendales bei den Best of Las Vegas Awards als Gewinner der besten Männershow ab. Auf ihrer neuen "Welcome to the Chippendales"-Tour lassen sie nicht nur die Hüllen fallen, sondern präsentieren einmal mehr eine ausgefeilte Tanzperformance und Choreografien. Live sind die Chippendales am Dienstag, 15. Oktober 2024, um 20 Uhr in Ulm im Congress Centrum zu erleben. Der Vorverkauf startet bald.

Die Chippendales, die sich 1979 in Los Angeles gründeten, repräsentieren vor allem knisternd sexy aufgeladenen Spaß, aber zugleich auch eine Emanzipationsgeschichte: Sie etablierten die erste rein männliche Tanzgruppe der Geschichte für ein weibliches Publikum und wurden zu einem Phänomen der Popkultur. Das Erfolgsrezept der Chippendales liegt darin, dass sie in doppelter Hinsicht begeistern: als prickelnd aufreizende exzellente Entertainment-Show für Frauen und als gesellschaftliche Anspielung mit einem schelmischen Augenzwinkern. Mit dieser Rezeptur sorgen sie mit insgesamt fünf internationalen Casts rund um den Globus seit Jahrzehnten für ekstatischen Publikumsjubel.

Der Vorverkauf für den Auftritt der Chippendales in Ulm beginnt am 27. November um 17 Uhr. Karten gibt es bei den bekannten Vorverkaufsstellen sowie online auf www.provinztour.de. (AZ)