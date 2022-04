Die Firma Züblin investiert zehn Millionen Euro in Neu-Ulm

Plus Die Erweiterung des Bauunternehmens schafft in der Großen Kreisstadt knapp 90 neue Arbeitsplätze. Neu-Ulm gilt als hervorragender Standort.

Fertiggestellt war der Erweiterungsbau der Züblin-Direktion Ulm in der Neu-Ulmer Finninger Straße bereits im Januar, am Freitag nun wurde das Gebäude des bundesweiten Bauunternehmens im Beisein von Neu-Ulms Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger feierlich eingeweiht. Die Bauzeit für das zehn Millionen teure Objekt betrug knapp zwei Jahre, gleichzeitig hatte Züblin das Bestandsgebäude um eine Etage aufgestockt sowie umfangreich saniert und modernisiert.