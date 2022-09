Die große bewegende Show des Michael Patrick Kelly in Neu-Ulm

Lokal In der Ratiopharm Arena spielt Michael Patrick Kelly ein begeisterndes Konzert. Das enthält viele rührende Momente, nicht nur, als die Friedensglocke erklingt.

Nein, es ist kein Konzert wie so viele andere. Das war bereits vorher klar. Die Teenies kreischen schon lange, bevor Michael Patrick Kelly aus dem Dunkeln auf die Bühne der Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena tritt, die bis auf ein paar wenige Plätze prall gefüllt ist. Und sie kreischen noch mehr, als der 45-jährige, so jugendlich wirkende Musiker die ersten Töne anstimmt.