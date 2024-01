Die kleinen Friedensbotschaften in der Krippenschau von Holzschwang

In Holzschwang ist wieder der Krippenverein Ulm-Söflingen/Neu-Ulm zu Gast. Die Besucherinnen und Besucher bekommen sehr viel Schönes zu sehen.

Nach dem Jahreswechsel 2016/2017 ist der Krippenverein Ulm-Söflingen/ Neu-Ulm zum zweiten Mal im Holzschwanger Pfarrstadel und somit bei Pfarrer Thomas Pfundner zu Gast. Bei der Eröffnung am Freitag bekamen die vielen Besucher eine Ausstellung unter dem Titel „Kommt, sehr das Kind in der Krippe“ mit 28 wunderschönen und sehr unterschiedlichen Krippen zu sehen. Dazu spielten Margret Vogel und Roswitha Lutzenberger sehr zart, einfühlsam und passend mehrere Stücke auf ihrer Zither. Auch in Gedanken an diese betonte Neu-Ulms Zweiter Bürgermeister Johannes Stingl: „Von den Krippen geht eine Friedensbotschaft aus.“ Er bekannte, mit seinen Kindern vor 40 Jahren selbst eine Krippe gebaut zu haben, „und die existiert heute noch“.

Der Krippenverein Ulm-Söflingen/Neu-Ulm gibt auch jederzeit Tipps zum Bauen

Die Vorsitzende des Krippenvereins, Theresia Reischl, berichtete, dass die bereits 1925 gegründete Vereinigung heute 120 Mitglieder habe, die Interessierten jederzeit Tipps zum Bauen geben. „Wir hatten vor Weihnachten einen Kinder-Baukurs, der sehr gut angenommen wurde und den wir wiederholen werden. Hier ist auch eine Krippe zu sehen, die Kinder zusammen mit Erwachsenen angefertigt haben.“

Die Ruinenkrippe von Kurt Vogel ist ebenfalls Teil der Holzschwanger Ausstellung. Foto: Stefan Kuemmritz

Wer an Krippen Gefallen findet, kommt in Holzschwang voll auf seine Kosten. Es gibt heimatliche Krippen, orientalische, Felsenkrippen und Ruinenkrippen, aber auch Schneekrippen. Eines ist allen gemeinsam: Sie sind wunderschön und haben alle ihren ganz eigenen Charakter. Besonders ist die Bretterkrippe von Peter Seidler, wobei der Mittenwalder Sebastian Pfeffer sie gemalt hat. Hinter dem gleichen Fenster ist auch eine sehr kleine Zinnkrippe von Peter Seidler zu entdecken.

Die Krippenausstellung ist noch bis 4. Februar 2024 geöffnet

Zentral können die Besuchenden eine große Krippe betrachten, die nicht hinter Glas steht, bei der die Figuren von Helmut Reischl handgeschnitzt wurden. Sie zierte einen Festwagen, als im Jahr 2005 Söflingen 100 Jahre Eingemeindung zu Ulm feierte, unter anderem war sie aber auch 2007/2008 beim Weltkrippenkongress in Augsburg und im italienischen Salerno zu sehen.

Mit einem gewissen Stolz präsentiert der 80-jährige Adolf Wengenmayer eine heimatliche Krippe, die er vor zehn Jahren für die Meisterprüfung in der Krippenbauschule Garmisch angefertigt hat. „Sie ist in 45 Stunden entstanden“, berichtet er. Die Figuren stammen allerdings von einer Frau aus Südtirol. Nicht so groß, aber sehr ausdrucksstark ist „Rast auf der Flucht“, bei dem Maria, Josef und das Jesuskind unter einem Baum gezeigt werden, bevor sie ein Dach über dem Kopf gefunden haben. Noch vor der Geburt und bei der Herbergssuche sieht man die schwangere Maria mit Josef bei einem weiteren Kunstwerk. Alle, die die Krippen geschaffen haben, sind handwerklich sehr gut, guten Gewissens darf man sie auch als ausgezeichnete Künstler bezeichnen.

Als feine Zugabe werden in der Ausstellung eine größere komplette Krippe sowie zwei kleine Ställe verlost. Die Ausstellung ist noch bis 4. Februar zu sehen, und zwar jeweils Freitag und Samstag von 13 bis 17 Uhr sowie Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.