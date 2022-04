Nachfolger für Edeka in Ludwigsfeld: Lebenshilfe eröffnet neuen Cap-Markt

Im Neu-Ulmer Stadtteil Ludwigsfeld gibt es einen neuen Cap-Markt. Die Lebenshilfe übernimmt das Geschäft von Edeka in der Reichenberger Straße.

Die Nahversorgung bleibt Ludwigsfeld erhalten. Die Lebenshilfe Donau-Iller übernimmt mit ihrem Tochterunternehmen, dem Inklusionsbetrieb ADIS, den Lebensmittelmarkt in der Reichenberger Straße 9. Und schafft Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung im allgemeinen Arbeitsmarkt.

Der dritte Cap-Markt in der Region nach Neu-Ulm und Jungingen

„Wir erweitern unsere inklusiven Arbeitsangebote nun mit dem dritten Cap-Markt. Menschen mit Behinderung können mittendrin arbeiten und erhalten Tariflohn“, betont Markus Weber, Gesamtleitung Bereich Arbeit der Lebenshilfe Donau-Iller. Das Team werde zukünftig durch fünf Menschen mit Behinderung ergänzt.

Am Montag bleibt der Markt für die Umfirmierung geschlossen und öffnet am Dienstag, 5. April, seine Pforten als Cap-Markt. Auf einer Verkaufsfläche von rund 420 Quadratmetern erwartet die Kunden ein Sortiment von ca. 8000 Artikeln. Frisches Obst und Gemüse wird saisonal erweitert mit Produkten aus der Gärtnerei St. Moritz in Jungingen, die ebenfalls zur Lebenshilfe gehört. Zulieferer bleibt Edeka, sodass das Sortiment weitgehend gleich bleibt. An manchen Stellen bringt das Team das Sortiment auf den neusten Stand der Kundenwünsche.

In den Supermärkten arbeiten Menschen mit Behinderung

„Die Cap-Märkte sollen auch ein Ort für die Begegnung sein zwischen Menschen aus der Nachbarschaft und zwischen Menschen mit und ohne Behinderung“, erläutert Betriebsleiter Arnold Leven die Zielsetzung. Für Menschen mit Behinderung ist der Arbeitsplatz im Cap-Markt oft ein Lebensmittelpunkt. Aber nicht nur für sie, auch für die Kunden kann er durch die persönliche Betreuung und ein "offenes Ohr" eine Anlaufstelle sein. Ein Ort, an dem man Bekannte und Nachbarn trifft und auch mal ein „Schwätzle“ halten kann.

Die zentrumsnahen Lebensmittelmärkte unter dem Namen "Cap" sind Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung außerhalb der Werkstätte. Die Cap-Märkte in Neu-Ulm und Ludwigsfeld sind Teil des Inklusionsunternehmens ADIS ("Arbeit und Dienstleistung – Inklusiv und Sozial"), das eine hundertprozentige Tochter der Lebenshilfe Donau-Iller ist. Einen weiteren Cap-Markt gibt es im Ulmer Norden, im Stadtteil Jungingen. Dort hieß der Supermarkt früher "Ju-Markt", ebenso wie der Laden am Donau-Center.

In Deutschland gibt es inzwischen mehr als 100 Cap-Märkte

Der Grundgedanke der Cap-Märkte ist die Verbesserung der Arbeitsplatz-Situation und die Erweiterung der Möglichkeiten für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung. Seit 1999 gibt es die Idee. Inzwischen bestehen mehr als 100 Cap-Märkte im Bundesgebiet. Die Märkte sichern zudem die Nahversorgung dort, wo die großen Lebensmittelhändler nicht tätig sein wollen. In kleinen Orten sorgen sie mit ihrem Vollsortiment für die Versorgung in der Nähe. (AZ)