Die Neu-Ulmer Firma Götz recycelt jährlich 230.000 Tonnen Material

Lokal Das Geschäft brummt auch ohne Preiskampf und Spekulationen: Wie die Firma Götz als Ent- und Versorger für die Industrie arbeitet - und wo sie an Grenzen stößt.

Lastwagen kommen und fahren wieder, Gabelstapler rangieren, ein Kran hebt Metallteile. Doch wer bei der Firma Götz in Neu-Ulm zu Gast ist, braucht keinen Helm und keine Sicherheitsschuhe. "Ich passe auf meine Gäste auf", sagt Seniorchef Harald Götz. Er nimmt zu allen Mitarbeitern Blickkontakt auf, Juniorchef Michael Götz hebt grüßend die Hand. Die Beschäftigten lächeln und winken zurück. Bei Götz, wo im Jahr rund 230.000 Tonnen Material verarbeitet und recycelt werden, wird nicht allein auf Gäste aufgepasst.