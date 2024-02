Stadträte beklagen: Passage in Glacis-Galerie soll sonntags wieder öffnen

Plus Neu-Ulmer Stadträte kritisieren die Betreiber des Einkaufszentrums wegen der Öffnungszeiten der "Grünen Brücke". Jetzt wird neu verhandelt.

Die "Grüne Brücke", die von der Maximilianstraße durch die Glacis-Galerie führt, ist schon seit einiger Zeit nicht mehr durchgängig begehbar. Denn sonntags ist die Passage im Einkaufszentrum geschlossen. Das hat anscheinend bislang nicht viele Menschen gestört: "Die Beschwerdelage ist absolut überschaubar", sagte Stadtbaudirektor Markus Krämer. Doch jetzt wollte die Glacis-Galerie die geänderten Öffnungszeiten auch vertraglich mit der Stadt festzurren. Und damit änderte sich zumindest im Stadtrat die Beschwerdelage schlagartig.

Hintergrund ist, dass es eine nach wie vor gültige Vereinbarung zwischen Stadt und Betreiber zur Nutzung und Durchquerung der Passage entlang der "Grünen Brücke" gibt. Geöffnet ist demnach von Montag bis Samstag von 5 bis 23 Uhr sowie am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Während Corona waren diese Zeiten hinfällig, aber auch nach der Pandemie wurden sie nicht mehr eingehalten. Stattdessen ist jetzt unter der Woche nur noch bis 22 Uhr geöffnet, an Sonn- und Feiertagen bleibt der Durchgang geschlossen.