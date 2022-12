Dieb bricht in Neu-Ulmer Gartenlaube ein

Ein Unbekannter bricht eine Gartenlaube auf. Er klaut Dinge im Wert von insgesamt rund 1500 Euro.

Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat am Samstagnachmittag die Meldung über einen Einbruch in eine Gartenlaube an der alten Wiblinger Straße erhalten. Der bislang unbekannte Täter muss zwischen dem 29. November und 3. Dezember gewaltsam in die Laube eingedrungen sein. Er entwendete Gegenstände im Wert von rund 1500 Euro und verursachte Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm ermittelt, Zeugen sollen sich unter 0731/80130 melden. (AZ)