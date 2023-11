Dieb erbeutet Bargeld in Neu-Ulmer Konditorei

Ein Unbekannter verschafft sich Zugang zu den Umkleideräumen einer Neu-Ulmer Konditorei und stiehlt Bargeld. Die Polizei sucht nach Zeugen des Diebstahls.

Ein Dieb hat sich am Mittwoch Zugang zu den Umkleideräumen einer Konditorei in der Neu-Ulmer Silcherstraße verschafft und dort Bargeld gestohlen. Nach Angaben der Polizei gelangte der bisher unbekannte Täter über den Haupteingang in die Umkleideräume der Mitarbeitenden und durchsuchte die Schränke sowohl in der Damen- als auch in der Herrenumkleide. Aus den unverschlossenen Schränken entwendete er eine unbekannte Menge Bargeld.

Dieb wird von Mitarbeiter der Konditorei auf frischer Tat ertappt

Als der Mann von einem Mitarbeiter auf frischer Tat ertappt wurde, ergriff er die Flucht und entkam unerkannt. Die Polizei Neu-Ulm leitete umgehend eine Fahndung nach dem Mann ein, die jedoch bislang erfolglos verlief. Den Beamten wurde der Mann als Mitte 20, schlank und mit glatten, kurzen Haaren beschrieben. Außerdem war er mit einem dunklen Anorak und einer dunklen Hose bekleidet. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, bittet die Polizei Neu-Ulm sich unter der Telefonnummer 0731/80130 zu melden. (AZ)