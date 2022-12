Diebe erbeuten Münzsammlung und Schmuck bei Einbrüchen in Offenhausen

Der Einbrecher hebelt die Terrassentür einer Erdgeschosswohnung in Offenhausen auf. Es ist nicht der einzige Einbruch in dem Neu-Ulmer Stadtteil.

Am Freitagnachmittag ist ein Unbekannter oder eine Unbekannte in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in Neu-Ulm eingrebrochen. Wie die Polizei mitteilt, wurde aus den Räumen im Stadtteil Offenhausen eine Münzsammlung im Wert eines mittleren vierstelligen Betrages entwendet.

Ereignet hat sie der Einbruch am Freitag zwischen 13.50 Uhr und 17.50 Uhr. Der unbekannte Täter oder die unbekannte Täterin hebelte eine Terrassentür auf, die dadurch beschädigt wurde.

Einbrüche in Erdgeschosswohnung und Doppelhaushälfte in Neu-Ulm

Im Zeitraum zwischen 6. und 10. Dezember hat es in dem Stadtteil einen weiteren Einbruch gegeben. Unbekannte Täter verschafften sich der Polizei zufolge während der Urlaubsabwesenheit der Bewohner gewaltsam Zutritt zu einer Doppelhaushälfte, auch hier wurde die Terrassentür mit einem Werkzeug aufgehebelt. Drinnen hebelten die Eindringlinge einen kleinen Tresor im Schlafzimmer auf und entwendeten daraus wertvollen Schmuck. Der genaue Beuteschaden kann noch nicht genau beziffert werden, dürfte aber nach ersten Schätzungen im fünfstelligen Bereich liegen. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Die ersten Ermittlungen am Tatort übernahm in beiden Fällen der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizei Memmingen, inzwischen hat die Kriminalinspektion Neu-Ulm übernommen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0731/8013-0 entgegengenommen. (AZ)