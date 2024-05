Diebe wollen Kleidung für 300 Euro in der Glacis-Galerie stehlen

Mal wieder wurde im Neu-Ulmer Einkaufszentrum versucht zu stehlen, die Täter sind auf der Flucht.

Am Samstagmittag kam es in einem Bekleidungsgeschäft in einem Einkaufszentrum in der Bahnhofstraße zu einem versuchten Ladendiebstahl. Mal wieder.

Wie sich im Rahmen der ersten Ermittlungen der Polizei Neu-Ulm herausstellte, befanden sich zwei bislang unbekannte Täter in einer Herrenabteilung und befüllten dabei eine mitgeführte größere Tragetasche mit diversen Bekleidungsstücken aus der Auslage.

Erst als die beiden Täter durch eine aufmerksame Mitarbeiterin angesprochen wurden, nachdem sich die beiden Täter mehr als verdächtig verhalten hatten, ließen diese ihre mitgeführte und bereits mit Ware befüllte Tasche zurück und entfernten sich fluchtartig aus dem Bekleidungsgeschäft. In der entsprechenden Tasche befanden sich bereits Artikel im Wert von über 300 Euro. Ob die Täter bei der Flucht noch weiteres Diebesgut mit sich führten, muss im Nachgang geklärt werden. (AZ) -