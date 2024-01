Diebstahl auf Donaubad-Parkplatz: Scheibe eingeschlagen und Tasche gestohlen

Auf dem Donaubad-Parkplatz in Neu-Ulm wird an einem Auto die Scheibe eingeschlagen und eine Tasche gestohlen. Wer hat etwas gesehen? Die Polizei sucht Zeugen.

Aus einem Auto, das auf dem Donaubad-Parkplatz in der Wiblinger Straße in Neu-Ulm abgestellt war, ist eine Handtasche gestohlen worden. Der Täter schlug dazu eine Scheibe am Fahrzeug ein.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Diebstahl am Sonntag zwischen 11.10 und 15.15 Uhr. Der bislang unbekannte Täter schlug die Scheibe des geparkten Wagens ein und entwendete die darin liegende Handtasche samt Inhalt.

Insgesamt entstand ein Entwendungsschaden in Höhe von 300 Euro. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)