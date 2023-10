Neu-Ulm

12:59 Uhr

Donausteg wird wieder gesperrt: Unbekannte stehlen Hinweisschild

Artikel anhören Shape

Am Mittwoch starten die Bauarbeiten an der Brücke über die Donau. Ein Hinweisschild, das am Freitag angebracht wurde, war am nächsten Tag weg.

Dass der Donausteg zwischen Friedrichsau und Offenhausen wegen Bauarbeiten erneut gesperrt werden muss, ist für viele Bürger ärgerlich. Ob das der Grund ist, weshalb eines der Hinweisschilder an der Brücke gestohlen wurde, ist nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen. Der Donausteg zwischen Ulm und Neu-Ulm wird gesperrt Wie die Stadt Neu-Ulm mitteilte, muss der marode Friedrichsausteg zwischen Ulm und Neu-Ulm ab Mittwoch, 25. Oktober, bis voraussichtlich 21. Dezember wegen einer Notsanierung vollständig gesperrt werden. Fußgänger und Radler müssen einen Umweg über die Gänstorbrücke nehmen. Bereits von Pfingsten bis Schwörmontag hatte es eine Sperrung gegeben, die für reichlich Ärger und Protest sorgte. Am Freitagnachmittag wurden dort gelbe Schilder angebracht, welche auf die anstehenden Bauarbeiten an der Brücke sowie deren Absperrung hinweisen. Am Samstagvormittag wurde laut Polizei bemerkt, dass eines der Schilder weg ist. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter Telefon 0731/8013-0 zu melden. (AZ)

Themen folgen