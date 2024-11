Egerländer Blasmusikabend der Waldstetter Musikanten begeistert erneut

Auch die 19. Auflage des „Egerländer Blasmusikabends“ mit den Waldstetter Musikanten im Großen Saal des Neu-Ulmer Edwin-Scharff-Hauses erfreute sich größter Beliebtheit. Die begeisterten Zuhörer kamen während des knapp dreistündigen Programms voll auf ihre Kosten. Bei einem sehr abwechslungsreichen Programm, basierend auf einem reichen musikalischen Vermächtnis von Ernst Mosch und den Egerländer Musikanten.

Schon vor vielen Jahren hat sich die Musikkapelle Waldstetten unter der Leitung von Hans Kast auf den Egerlänger Musikstil spezialisiert und inzwischen ein sehr hohes Niveau erreicht.

Handgemachte Blasmusik vom Feinsten war geboten und mit Karin Binder und Markus Ellenrieder ein eingespieltes Gesangsduo, das vielen bekannten Liedern mit viel Herzblut förmlich Leben einhauchte. Große Freude herrschte jedenfalls beim Publikum über die bekannten Stücke, die auf eine so einfühlsame und doch mitreißend schwungvolle Art und Weise von den Musikern präsentiert wurde. Unter anderem Stücke wie „Wir sind Kinder von der Eger“, „Egerländer Musikantenmarsch“ und „Böhmischer Wind“.

Dass die 25 Musiker und Musikerinnen ebenfalls viel Spaß an dem Konzert hatten, war unschwer zu erkennen. Die sanften Töne der Walzer „Hörst du das Rauschen der Wälder“ und „Böhmisches Gold“ ließen die Herzen höher schlagen und weckten nostalgische Gefühle. Erheiternde Auflockerung in das Konzertprogramm brachte der Moderator Klaus-Dieter Eckstein, der mit viel Humor das Publikum zum Lachen verhalf. Ebenfalls kündigte er jedes Stück gekonnt und passend an. Der Egerländer Blasmusikabend hat einmal mehr bewiesen, dass Tradition und Lebensfreude Hand in Hand gehen. Der diesjährige Abend, der mit einem herzlichen „Bis bald auf Wiedersehen“ endete, hinterließ nicht nur ein strahlendes Lächeln auf den Gesichtern der Besucher, sondern auch die Vorfreude auf ein ganz besonderes Jubiläum im nächsten Jahr. Am Sonntag, 26. Oktober 2025, findet am gleichen Ort die 20. Auflage des Egerländer Blasmusikabends statt.