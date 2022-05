Neu-Ulm

12:00 Uhr

Ein feiner Mann in der Ratiopharm-Arena: Max Raabe singt in Neu-Ulm

Plus Charmant, distanziert und cool auf seine ganz eigene Art und Weise: Max Raabe begeistert seine Fans in der Neu-Ulmer Arena.

Von Stefan Kümmritz

Wenn man den Besuchern der Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena am Freitagabend hätte erklären wollen, wer Max Raabe ist, wäre das gleichbedeutend gewesen mit Eulen nach Athen tragen. Denn die Gäste in der großen und einige Lücken aufweisenden Halle waren eingefleischte Fans von Sänger Max Raabe und seinem Palast-Orchester. Das war ganz klar. So wussten sie, was sie vom blond gescheitelten Entertainer, diesem steifen Gentleman, der auf seine ganz eigene Art witzig ist, ohne eine Miene zu verziehen, zu erwarten hatten. Und genau das lieferte Raabe in Perfektion. Da stimmte alles.

