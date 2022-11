Einbrecher suchen Kleingartenanlage in Neu-Ulm heim

Am Kaltwässerle in Neu-Ulm werden mehrere Gartenhäuser aufgebrochen. Die Täter stehlen Pumpen, Generatoren und Kettensägen.

In der Kleingartenanlage am Kaltwässerle in Neu-Ulm ist in mehrere Gartenhäuser eingebrochen worden. Entwendet wurden Pumpen, Kettensägen, Generatoren und diverses Handwerkzeug. Die Einbrüche wurden in der Zeit von Donnerstag, 16 Uhr, bis Freitag, 14.30 Uhr, begangen.

Die Neu-Ulmer Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die eingesetzten Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Neu-Ulm sicherten Spuren. Der gesamte Beuteschaden wird derzeit auf circa 2000 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)