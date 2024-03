Einbruch in Gaststätten-Anbau in Offenhausen: Baugeräte gestohlen

In den Anbau einer Gaststätte in Offenhausen ist eingebrochen worden. Gestohlen wurden Gegenstände im Wert von mehreren tausend Euro.

Bei einem Einbruch in einen Anbau einer Gaststätte im Neu-Ulmer Stadtteil Offenhausen sind verschiedene Baumaschinen und Baumaterialien im Wert von einer mittleren vierstelligen Summe gestohlen worden. Die Tat ereignete sich nach Polizeiangaben in der Zeit zwischen Sonntag, 10. März, 23.50 Uhr und Montag, 11. März, 17 Uhr. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich Zugang zum Anbau in der Schwabenstraße. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Die Neu-Ulmer Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Schwabenstraße gemacht haben oder anderweitig Hinweise auf die unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0731/8013-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)