Neu-Ulm

06:10 Uhr

Eine gemeinsame Pfarrei Offenhausen und Neu-Ulm: So läuft das

Plus Die Bildung einer fusionierten Pfarrei Petrus und Erlöser soll gefeiert werden: als Pop-up-Installation. Ein wenig Hochzeitsstimmung soll aufkommen.

Von Dagmar Hub

Die Schablonen sind bereits fertig. „Glaube verbindet“, mit Kalkspray umweltfreundlich aufgesprüht, soll auf dem Weg stehen, der an Pfingsten die evangelischen Kirchen in Offenhausen und Neu-Ulm als Pop-up-Installation verbinden wird. Denn die beiden Gemeinden feiern am Pfingsten die Bildung einer gemeinsamen Pfarrei.

Eine „Pfingst-Hochzeit“ nennt Sabine Meier-Guthke das, was in Neu-Ulm am Pfingstwochenende gefeiert wird: Aus der Petrus-Gemeinde und der Erlöser-Gemeinde wird eine Pfarrei, mit gemeinsamem Kirchenvorstand und gemeinsamem Pfarramt, aber mit Gottesdiensten und Schwerpunkten in beiden Gemeinden. Cornelie Hänssler-Schoetensack und Sabine Meier-Guthke im Organisationsteam der Feierlichkeiten und setzen eine Idee eines interaktiven „Pop-up-Weges“ um, der die beiden Gemeinden zu Pfingsten am Feierwochenende verbinden soll, und der auch nach der Feier der Bildung einer gemeinsamen Pfarrei noch ein Weilchen erhalten bleiben soll.

