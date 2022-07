Eine musikalische Sommerreise mitten in Pfuhl

Von Western bis Klassik: Der Posaunenchor Pfuhl begeistert mit einem abwechslungsreichen Programm unter freiem Himmel.

Open-Air-Konzert auf der grünen Wiese hinter dem evangelischen Gemeindehaus: Ein überragendes Spiel der Kontraste bot der Posaunenchor Pfuhl bei seinem Samstagskonzert in Pfuhl, das auch am Sonntagabend in der Neu-Ulmer Petruskirche geboten war.

Die Kontraste bestanden nicht etwa in der Kleidung oder in den Altersunterschieden. Nein, die Kontraste bestanden in dem von den Dirigenten Stefan Mack und Wolfgang Paulus ausgesuchten Programm, das aus Werken der weltweiten Musikliteratur bestand. Da gab es in den Übungsphasen gewiss so manche Schwierigkeiten zu überwinden. Doch diese meisterten die Musikerinnen und Musiker mit Bravour, die mehr als 30 Akteure boten ein viel beklatschtes Konzert. Gekonnt führte die evangelische Pfuhler Pfarrerin Katja Baumann durchs Programm und die Zuhörer spendeten dazu immer wieder Applaus.

Unter blauem Abendhimmel und noch hitziger Sonne begann das Konzert vor etlichen Hundert Zuhörern mit der klangvollen „Nordic-Fanfare“ von dem niederländischen Komponisten Jacob de Haan. Wer schon etwas müde war, wurde wieder hellwach durch das mitreißende Stück. Weiter ging es mit der Sonata Nr. 8, von dem Italiener Giovanni Gabrieli. Ein klassisches Stück, das laut Moderatorin Katja Baumann „seit Urzeiten“ gespielt wird und zu der Posaunenchorliteratur zählt. Mit „Vois sur ton chemin“ wurde musikalisch an den französisch-schweizerischen Film „Die Kinder des Monsieur Mathieu“ oder „Les Christes“ erinnert.

Dann führte Komponist Jacob de Haan in den Westen der USA. Dabei gab es Musik zum Western-Film „Oregon“. Die Interpreten verstanden es hervorragend, das Wechselspiel zwischen der abenteuerlichen Zugfahrt, Indianern, Cowboys, Pferde und Siedler samt Planwagen mit ihren Instrumenten in Szene zu setzen und vor dem geistigen Auge vorüberziehen zu lassen.

Der zweite Block wurde mit der festlichen „Hymnus Antverpiae“ von dem zeitgenössischen Komponisten Jan van der Roost genossen, um dann gemeinsam mit den Zuhörern drei Strophen von „Großer Gott wir loben dich“ im Spiel mit den Trompeten, Hörnern, Pauken oder Tubas und Schlagzeug zu singen. Dem folgte die gemeinsame „Meditation“ von Friedrich Veil, die dann vom fetzigen Gospel „Let’s all praise the Lord“ von Richard Roblee abgelöst wurde.

Frieden für alle erklingt in Pfuhl

Auftakt zum dritten Block war das bekannte Spiritual von Ralf Größler „He’s got the whole world“ in einer wunderschönen Blechbläserbearbeitung. Schließlich wurde musikalisch Katja Baumann zufolge, mit der eigentlich sehr unüblichen „mediterranen und südosteuropäischen Komposition des Balkan Beats“ (von Friedrich Veil), in den Balkan entführt. Die eingebauten Soloteile wurden klangklar bewältigt.

Und laut Katja Baumann wolle man mit dem ebenfalls aufgeführten „Hevenu shalom alejchem“ (Wir wollen Frieden für alle) von Michael Schütz, das seit März beim Friedensgebet in St. Ulrich immer gesungen werde, ein „musikalisches Zeichen“ für den Frieden setzen. Die Konzertzuhörer sangen denn auch lautstark mit, es wippten die Füße im Takt und der Beifall setzte ein, ebenso bei „Gabriellas Song“ von Stefan Dan Nilsson aus dem schwedischen Kinofilm „Wie im Himmel“. Mit der Suite Nr. 8 in drei Teilen - Eröffnung, Ballade und Finale - sowie dem jeweils gemeinsam gesungenen wunderschönen „Segenslied“ aus England und dem Choral „Nun danket alle Gott“ wurde ein vollendeter Schlusspunkt gesetzt.