Eine Verletzte und zwei Autos mit Totalschaden nach Unfall in Reutti

In der Ortsmitte von Reutti krachen zwei Autos zusammen. Eine 18-Jährige kommt in eine Klinik. Der Sachschaden wird auf über 30.000 Euro geschätzt.

Bei einem Unfall am Donnerstagvormittag im Neu-Ulmer Stadtteil Reutti ist eine 18-Jährige leicht verletzt worden. Zwei Autos waren in der Ortsmitte zusammengestoßen. Bei beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Wie die Polizei berichtet, wurde der Unfall gegen 10.15 Uhr gemeldet. Den ersten Ermittlungen zufolge fuhr eine 49-Jährige mit ihrem Auto die Jedelhauser Straße in östliche Richtung. An der Einmündung der Jedelhauser Straße in die Neu-Ulmer Straße wollte sie nach links in die Neu-Ulmer Straße abbiegen. Dabei missachtete sie offenbar die Vorfahrt eines von links aus der Neu-Ulmer Straße kommenden Autos. An dessen Steuer saß eine 43-Jährige.

Die 49-Jährige fuhr frontal in der rechte Seite des anderen Autos. Im Wagen der 43-Jährigen befand sich eine 18-jährige Beifahrerin. Die wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Der Schaden an beiden Autos wird auf insgesamt über 30.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehren Neu-Ulm und Reutti waren im Einsatz und leisteten Erste Hilfe. Die Unfallstelle konnte freigegeben werden, nachdem sie gesäubert war. Es kam nur zu geringfügigen Verkehrsbehinderungen. (AZ)