17:58 Uhr

"Einfach lächerlich": Ein Vater schimpft über das Neu-Ulmer Gesundheitsamt

Plus Das Neu-Ulmer Gesundheitsamt ist mit den hohen Corona-Zahlen weiterhin überfordert. Das zeigt ein Fall aus Gerlenhofen ganz deutlich. Was sagt das Landratsamt dazu?

Von Michael Kroha

Um die 400 neue Corona-Fälle kamen in der vergangenen Woche im Kreis Neu-Ulm hinzu. Das sind zwar nicht mehr so viele wie noch vor ein paar Wochen, als mehr als 1000 neue bestätigte Fälle binnen sieben Tagen gemeldet wurden. Das Neu-Ulmer Gesundheitsamt scheint aber weiterhin total überfordert zu sein. Welche Folgen das haben kann, zeigt ein Fall eines Kampfsportlehrers aus dem Neu-Ulmer Stadtteil Gerlenhofen. "Einfach lächerlich", sagt er und hat jetzt eine ausführliche Beschwerde beim Landratsamt eingereicht, die unserer Redaktion vorliegt. Was sagt die Behörde dazu?

