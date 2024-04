Eingeschränkter Betrieb in der Kfz-Zulassungsstelle

In der Kfz-Zulassungsstelle in Neu-Ulm finden ab Montag, 8. April, Renovierungsarbeiten statt. Deshalb ist eine vorherige Terminvereinbarung notwendig.

In der Kfz-Zulassungsstelle in Neu-Ulm ist von Montag, 8. April, bis voraussichtlich Freitag, 19. April, nur ein eingeschränkter Dienstbetrieb möglich. Das teilte das Landratsamt mit. Grund sind Renovierungsarbeiten. So können in diesem Zeitraum nur Anliegen von Bürgerinnen und Bürgern mit vorheriger Terminvereinbarung bearbeitet werden. Diese ist online möglich unter https://www.landkreis-nu.de/zulassungsstelle-termine.

Im Landratsamt Neu-Ulm kann es zu längeren Wartezeiten kommen

Aufgrund der Renovierungsarbeiten kann es zu längeren Wartezeiten kommen. Während der Renovierungszeiten ist die Zulassungsstelle wie folgt geöffnet: Montag, Dienstag und Mittwoch von 7.30 bis 12.30 sowie zusätzlich von 14 bis 16 Uhr, Donnerstag von 7.30 bis 17.30 Uhr, Freitag von 7.30 bis 12.30 Uhr. Ausgenommen sind Firmen und Gewerbetreibende. Die Abgabe am Firmenschalter muss bis 10.30 Uhr oder nach Terminvereinbarung erfolgen. Die Kfz-Zulassungsstelle Illertissen ist wie gewohnt geöffnet. (AZ)