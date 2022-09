Neu-Ulm

vor 17 Min.

So teuer wird es durch die Energiekrise für Mieterinnen und Mieter der Nuwog

Lokal Die horrenden Preise für Erdgas und Fernwärme schlagen nächstes Jahr auf die Warmmieten in Neu-Ulm durch. Diese steigen um 25 Prozent – mindestens.

Von Michael Ruddigkeit Artikel anhören Shape

Die Neu-Ulmer Wohnungsgesellschaft Nuwog hat etwa 2500 Wohnungen in ihrem Bestand. Rund 1400 Mieterinnen und Mieter erhalten ihre Nebenkostenabrechnung von den Stadtwerken, die restlichen 1100 von der Nuwog selbst. Diese haben Anfang der Woche einen Brief ihres Vermieters bekommen, der für viele von ihnen ein Schock gewesen sein dürfte. Denn bei den meisten steigt die Warmmiete aufgrund der Kosten von Gas und Fernwärme nächstes Jahr drastisch an. "Die Situation ist extrem ernst", sagte Geschäftsführer Michael Veiga.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen