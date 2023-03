Neu-Ulm

15:59 Uhr

Entscheidung über Meinl-Areal vertagt: "Lassen uns nicht unter Druck setzen"

Plus Eigentlich hätte der Ausschuss über das Konzept für das Projekt in Reutti entscheiden sollen. Doch ein Schreiben des Investors im Vorfeld kam nicht gut an.

Von Michael Ruddigkeit

Der Publikumsandrang hält sich bei Ausschusssitzungen des Neu-Ulmer Stadtrats in der Regel sehr in Grenzen. Am Dienstag kamen mehrere Bürgerinnen und Bürger ins Rathaus, denn sie wollten wissen, was aus dem Meinl-Areal in Reutti wird. Sie wurden allerdings enttäuscht. Der Beschluss über das städtebauliche Konzept wurde auf Antrag von CSU und PRO vertagt. Begründung: "Derzeit nicht entscheidungsreif." Eine gewichtige Rolle spielte dabei ein Schreiben des Investors, das kurz vor der Sitzung an Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger und die Stadträtinnen und Stadträte ging.

