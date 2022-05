Zeugnisse und Rechnungen gefälscht: Ex-Mitarbeiter der Stadt mit Haftbefehl gesucht

Plus Ein 36-Jähriger soll die Stadt Neu-Ulm um Tausende Euro abgezockt und Abschlusszeugnisse gefälscht haben. Vor Gericht erschien er nicht, nun droht ihm U-Haft.

Der Mann, der sich nun vor dem Amtsgericht Neu-Ulm verantworten sollte, kann sich laut Anklage so manches kriminelles Husarenstück ans Revers heften. Um "diverse Straftaten" handele es sich, kündigte Alexander Kessler, der Direktor des Amtsgerichts Neu-Ulm, bereits im Vorfeld des Verfahrens an. Die Verhandlung versucht der Angeklagte nun offenbar zu umgehen, auch hier mit eigenwilligen Mitteln.