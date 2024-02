Erstes gemeinsames Tourismusforum für Dillingen, Günzburg und Neu-Ulm

Zum ersten Tourismusforum der Landkreise Dillingen, Günzburg und Neu-Ulm sind touristisch-gastronomische Experten für die Gesprächsrunde eingeladen.

Unter dem Leitthema "Fit für die Zukunft" veranstalten die Landkreise Dillingen, Günzburg und Neu-Ulm am Montag, 26. Februar, um 14 Uhr zum ersten Mal ein gemeinsames Tourismusforum für die Region. Die Veranstaltung findet in der Kulisse der Oldtimerfabrik Classic in Neu-Ulm statt.

Expertinnen und Experten beleuchten in Neu-Ulm die Zukunft des Tourismus

Den Verantwortlichen des Forums ist es wichtig, dass die "leidenschaftliche" Praxis und nicht die "nüchterne" Theorie im Vordergrund steht. Bewusst wurden deswegen Expertinnen und Experten des touristisch-gastronomischen Bereichs aus der Region für die Gesprächsrunde ausgewählt. Mit der Donautaler Wohlfühloase aus Gundelfingen, dem Hotel-Restaurant Hirsch aus Neu-Ulm, dem Naturhof Lutzingen, den Tress-Brüdern sowie dem Waldvogel aus Leipheim wurden innovative Gastgeberinnen und Gastgeber zur moderierten Diskussionsrunde mit Judith Zacher eingeladen.

Im Anschluss haben die Teilnehmenden ausreichend Zeit zum Netzwerken und interaktive Ideenplattformen regen zu Diskussionen über zukunftsweisende Themen im Tourismus an.

Anmeldung zum Tourismusforum in Neu-Ulm ist noch möglich

Eine Anmeldung zur Teilnahme am Tourismusforum ist noch möglich. Wer Interesse hat, kann sich bis Montag, 21. Februar, unter www.eveeno.de/tourismusforum-2024 anmelden. (AZ)

