„Es ist auch eine Chance“: So geht es bei Gummi-Welz weiter

Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger besuchte das Neu-Ulmer Unternehmen Gummi Welz in einer Zeit des Umbruchs.

Plus Betriebsbesichtigung in ungewisser Situation: OB Katrin Albsteiger entscheidet sich im Neu-Ulmer Werk, das zum Verkauf steht, für die optimistische Sicht.

Von Thomas Vogel

Beim Traditionsbetrieb Gummi-Welz sind die Verkaufsgespräche angelaufen. Der Betriebsrat sieht in einem geordneten Übergang „eine Chance für die Zukunft“. In der Belegschaft laufen Fortbildungen, um sie möglichst gut darauf vorzubereiten. So ist die Situation, wie Neu-Ulmer Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger ( CSU) sie bei ihrem Betriebsbesuch vorfand. Ein Schwebezustand, auf den sie sich selbst erst einmal einen Reim machen musste. Schlussendlich überwog bei ihr die positive Sicht: „Es ist auch eine Chance.“ Dann nämlich, wenn eine „zukunftssichere Nutzung“ gefunden und damit „langfristige Stabilität“ für den Betrieb erreicht werden könne. Von einem wankenden Betrieb hätte Neu-Ulm nämlich bestimmt nichts.

Diese Lösung strebt die Hübner-Gruppe für Gummi-Welz in Neu-Ulm an

Anfang Februar hatte die in Kassel ansässige Hübner-Unternehmensgruppe bekannt gegeben, dass sie sich von ihrem Neu-Ulmer Schwesterbetrieb Gummi-Welz trennt. Angestrebt werde eine Lösung, welche die Interessen der über 80-köpfigen Stammbelegschaft mit einbezieht. Nicht allein die Immobilie, sondern auch sie solle von dem Investor mitübernommen werden. Eine Paketlösung. „Wirklich komplett?“, hakte Albsteiger etwas ungläubig nach. Anwesend war auch Ingolf Cedra, der Geschäftsführer der Hübner-Gruppe. Er nickte.

