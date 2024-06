Neu-Ulm

Ex-Golden-Tulip-Hotel: "Plaza Inn Parkhotel Neu-Ulm bald verfügbar"

Schon in drei Monaten soll aus dem noch als "Golden Tulip Parkhotel Neu-Um" beschrifteten Bau am Donauufer das "Plaza Premium Parkhotel Neu-Ulm" werden.

Plus Was viele kaum mehr für möglich halten, soll jetzt Realität werden: Der neue Betreiber des Hotels an der Donau in Neu-Ulm nennt einen Eröffnungstermin.

Von Oliver Helmstädter

Auf der Homepage der Plaza-Hotelgruppe ist es inzwischen tatsächlich zu finden: "Plaza Inn Parkhotel Neu-Ulm bald verfügbar" steht dort. Ohne Foo ohne weitere Infos.

Auf Nachfrage bei der für das Hotel zuständigen PR-Agentur wird die geplante Eröffnung bestätigt. Der korrekte Namen des Hotels laute allerdings "Plaza Premium Parkhotel Neu-Ulm". Das Unternehmen führt 56 Hotels in Europa, die Häuser mit dem Premium-Zusatz sind luxuriöser als jene, die sich Inn nennen.

