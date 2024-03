Ex-Golden-Tulip: Platz für Geflüchtete oder Millionenprojekt der Stadt Neu-Ulm?

Die Hängepartie des leer stehenden Parkhotels am Donauufer dauert an. Stimmen werden nun laut, dass hier etwas geschehen müsse – weil ein "Lost Place" hier nicht hinnehmbar sei.

Es ist jetzt über 1200 Tage her, seitdem der bislang letzte Gast aus dem zuletzt unter dem Namen Golden Tulip betriebenen Parkhotel am Neu-Ulmer Donauufer auscheckte. Die Stadt Neu-Ulm verweist auf angebliche laufende Verhandlungen. Der Immobilieninhaber und angebliche Interessent, die Plaza-Hotelgruppe, schweigen. Ein Neu-Ulmer Stadtrat will das nicht akzeptieren.

Roland Prießnitz (FWG) hält eine Beschäftigung mit Artikel 14 des Grundgesetzes angedacht, um einen "Lost Place" einen "vergessenen Ort“ zu verhindern: Eigentum verpflichte: Der Immobilieneigentümer, die Düsseldorfer Anter-Group, schade mit ihrem Verhalten der Stadt. Zur Erinnerung: Das Unternehmen hatte ein Angebot eines Gastronomen aus der Doppelstadt über 10,5 Millionen Euro vorliegen, wollte aber 14, wie damals der Insolvenzverwalter sagte.

Steht leer: das ehemalige Parkhotel neben dem Edwin-Scharff-Haus. Foto: Alexander Kaya

Neu-Ulmer Parkhotel für Geflüchtete?

"Ich stelle die Frage, warum hier nicht eine kurzfristige Lösung gesucht wird", sagt Prießnitz. "Es kann nicht sein, dass der Eigentümer eines solchen Projekts sich derart verhält." Er wundere sich, dass die zuständigen Stellen in Zeiten der Wohnungsnot und der Belegung von Turnhallen mit Geflüchteten hier nicht aktiv werde. Prießnitz sieht einen Punkt erreicht, an dem Behörden Druck auf die Gruppe ausüben sollten.

Die Sanierung der Lobby des geplanten Parkhotels by Stays wurde begonnen, aber nie wirklich vollendet. Foto: privat

Die zuständigen Stellen für die Unterbringung von Geflüchteten, also die Regierung von Schwaben und die Kreisverwaltungsbehörde (Landratsamt), sehen hierfür aber keinen Anlass. Auf die Frage, ob seitens der Regierung von Schwaben jemals Zwangsmaßnahmen angewendet worden seien, antwortet Pressesprecher Wolfgang Miller: "Nein, derartige Vorgehensweisen gab es nicht. Die Regierung von Schwaben mietet Gebäude an, die ihr zur Anmietung freiwillig angeboten werden und die sich für die Unterbringung von Flüchtlingen als geeignet erweisen. Die Objekte bieten uns die Eigentümer aus eigener Initiative an."

Regierung von Schwaben hat die Anter-Group nicht kontaktiert

Auch für die Zukunft schließt die Regierung von Schwaben Zwang aus. Die Behörde habe auch noch keinen Kontakt mit der Anter-Gruppe aufgenommen und plane das auch nicht, so Miller. Denn eine Notsituation sei noch nicht eingetreten. Von Not könne man erst sprechen, wenn Flüchtlingen gar keine Unterkunft angeboten werden könne. "Es müssen zunächst alle anderen Möglichkeiten vorher ausgeschöpft werden, wie zum Beispiel die Anmietung von Wohnraum, das Aufstellen von Containern oder die Unterbringung in Hotels." Wobei Miller wohl nur geöffnete meint. Einen Eingriff in Eigentumsverhältnisse hält auch Kerstin Weidner, Pressesprecherin des Landratsamts für "nicht zielführend".

Lesen Sie dazu auch

Über die drängende Frage der kurzfristigen Unterbringung von Geflüchteten seitens der Regierung von Schwaben sieht Prießnitz die Stadt Neu-Ulm in der Pflicht. Schließlich gehe es hier nicht um irgendein Grundstück, sondern das Filet von Neu-Ulm in allerbester Lage. Die Stadt sei gefragt, den "strategischen Fehler" der Verlängerung des Erbbaurechts auszumerzen. Diese Entscheidung – noch unter OB Gerold Noerenberg – sollte revidiert werden. Denn bei Veräußerungen wird das Erbbaurecht dem neuen Inhaber immer nur mit Zustimmung der Stadt weitergegeben. Ohne das Okay der Stadt hätte also die Anter-Group niemals kaufen können.

Angeblich soll die Heilbronner Hotelkette Plaza mit der Anter-Group verhandeln. Foto: Privat

Prießnitz sieht daher OB Katrin Albsteiger gefragt, die mit der Anter-Group "Klartext" reden müsse. "Das ist das beste Grundstück von Neu-Ulm." So etwas gehöre in das Eigentum der Stadt, damit es raus aus dem Einflussbereich von Immobilienspekulanten komme und so dem Wohl der Bürgerschaft dienen könne. Wie gut die Uferbar mit dem Blick auf die Ulmer Altstadtsilhouette und das Ulmer Münster von dem Menschen angenommen werde, zeige den Wert des Areals.

Prießnitz kann sich jetzt schon denken, welche Argumente ihm in Neu-Ulm entgegenschallen. Die Stadt habe kein Geld. Doch, so der Stadtrat, wer das Heiners mit einem Volumen von 60 Millionen bauen könne, der dürfe sich Investition in Neu-Ulms vielleicht bestgelegenes Grundstück nicht verschließen. Seines Erachtens wäre die Sparkasse Neu-Ulm/Illertissen einem Darlehen für diesen bedeutenden Ort der Stadtentwicklung nicht abgeneigt.

Plaza-Gruppe hat angeblich weiter Interesse am Ex-Golden-Tulip-Hotel am Neu-Ulmer Donauufer

Bei der Stadt Neu-Ulm, so heißt es auf Anfrage, habe man die Hoffnung auf einen Hotelbetrieb längst nicht aufgegeben. Nach Informationen von Pressesprecherin Sandra Lützel werde zwischen der Anter-Group und der Heilbronner Plaza-Gruppe noch immer verhandelt. Auf eine schriftliche Anfrage der Redaktion reagierte aber keiner der beiden Protagonisten. Ein Ulmer Hotelier, der seinen Namen nicht veröffentlicht haben will, befürchtet, es werde noch lange dauern, bis hier wieder Gäste einchecken: Denn das 1980 eröffnete Hotel sei grundsätzlich nicht mehr zeitgemäß. Die begonnene Sanierung des 135-Zimmer-Baus habe nicht in den Zuschnitt eingegriffen. Doch das wäre demnach nötig. Aus heutiger Sicht seien die Zimmer zu groß und deswegen unwirtschaftlich.