Neu-Ulm

vor 42 Min.

Feuerwehr rückt zu Brand in der Gustav-Benz-Halle aus

Die Feuerwehr war am Montag in der Gustav-Benz-Halle in Neu-Ulm im Einsatz. Dort hat es in der Umkleide gebrannt.

Von Thomas Heckmann

In der Sporthalle im Muthenhölzle in Neu-Ulm ist am Montagmittag ein Feuer in der Umkleide ausgebrochen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Aus noch ungeklärter Ursache ist es am Montagmittag zu einem Brand in der Gustav-Benz-Halle in Neu-Ulm gekommen. Nach der Mittagspause bemerkten Arbeiter schwarzen Rauch im Umkleidebereich der Sporthalle im Muthenhölzle neben der Europastraße. Die Feuerwehr Neu-Ulm war mit mehr als 20 Feuerwehrleuten im Einsatz. Der Brand in einem Toilettenraum war schnell gelöscht, die Lüftung der verrauchten Umkleideräume nahm rund eine Stunde in Anspruch. Die Polizei Neu-Ulm ermittelt nun die Brandursache Ein Handwerker, der den Brand bemerkte, unternahm einen Löschversuch und atmete dabei giftigen Brandrauch ein. Er wurde nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei Neu-Ulm ermittelt nun die Brandursache, Angaben zur Schadenhöhe konnten noch nicht gemacht werden.

Themen folgen