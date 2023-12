Feuerwehreinsatz auf B10: Auto brennt aus – Schaden von 10.000 Euro

Ein 41-Jähriger ist mit dem Auto auf der B10 unterwegs. Plötzlich gerät der Wagen in Brand und die Feuerwehr rückt an.

Ein Auto ist auf der B10 in Neu-Ulm ausgebrannt. Dabei entstand nach Polizeiangaben ein Schaden von etwa 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 41-Jähriger am Montag die Bundesstraße mit einem Auto entlang, als sein Wagen plötzlich zu brennen begann. Der Mann hielt sofort an und stellte sein Fahrzeug ab. Die Feuerwehr begann umgehend mit den Löscharbeiten, konnte aber ein vollständiges Ausbrennen nicht mehr verhindern. Das Fahrzeug geriet vermutlich durch einen technischen Defekt in Brand. (AZ)