Feuerwehreinsatz in der Gartenstraße: Mann wirft Asche in Plastikbeutel

In der Neu-Ulmer Gartenstraße ist es am Montagabend, gegen 21 Uhr, zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei soll ein Bewohner eine Zigarette oder heiße Asche in einen Plastikbeutel geworfen haben. Der Inhalt in diesem Plastikbeutel sei anschließend in Brand geraten und es sei zu einer starken Rauchentwicklung gekommen.

Infolge der Rauchentwicklung sei im gesamten betroffenen Gebäude der Strom ausgefallen. Alle Bewohner mussten das Gebäude verlassen, sie aber blieben laut Polizei unverletzt. Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten an. Eine Ausweitung des Kleinbrandes konnte verhindert werden. Das Gebäude musste gelüftet werden. Die hauptsächlich betroffene Wohnung sei zunächst nicht wieder bewohnbar gewesen. (krom)

