Neu-Ulm

16:38 Uhr

Feuerwehreinsatz in Neu-Ulm: Essen in der Mikrowelle vergessen

Die Feuerwehr rückte in Neu-Ulm aus.

Artikel anhören Shape

Feuerwehr und Polizei mussten am Mittwochabend in Neu-Ulm ausrücken. In einer Wohnung wurde der Feueralarm ausgelöst.

Ein in einer Mikrowelle vergessenes Essen hat am Mittwochabend in Neu-Ulm einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Verletzt wurde jedoch niemand. Auch wurde kein Schaden angerichtet. Wie die Polizei mitteilt, ging die Mitteilung über einen Feueralarm in der Von-Hünefeld-Straße gegen 18.52 Uhr ein. Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei konnten vor Ort die Wohnung eines Mannes ausfindig machen, in dessen Apartment die Meldeanlage aufgrund des vergessenen Essens ausgelöst wurde. Kräfte der Feuerwehr Neu-Ulm setzten die Brandmeldeanlage wieder zurück. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verhüten von Bränden eingeleitet. (AZ)

Themen folgen