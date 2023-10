Feuerwehreinsatz in Neu-Ulm: Matratze in Unterführung angezündet

In der Neu-Ulmer Innenstadt kam es zu einem Feuerwehreinsatz. In einer Unterführung der Reuttier Straße wurde eine Matratze angezündet.

Die Feuerwehr musste am Sonntagabend in die Innenstadt ausrücken. In einer Unterführung zwischen Reuttier Straße und Kasernstraße brannte eine Matratze.

Die Mitteilung zum Brand war gegen 19.45 Uhr eingegangen. Die Matratze wurde laut Polizei durch einen bislang unbekannten Täter in Brand gesteckt. Die Feuerwehr Neu-Ulm löschte den Brand ab und entsorgte die verbrannten Überreste. Ein Sachschaden entstand nicht. Die Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter Sachbeschädigung durch Brandlegung ein. (AZ)