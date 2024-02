Feuerwehreinsatz wegen möglichen Gasaustritts: Haus wird evakuriert

Gasalarm in Offenhausen: Bewohner eines Mehrfamilienhauses müssen ihre Wohnung verlassen. Weil eine Frau nicht aufmacht, wird die Tür gewaltsam geöffnet.

Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Schillerstraße im Neu-Ulmer Stadtteil Offenhausen haben am Mittwochabend auf Anordnung der Polizei ihre Wohnung verlassen müssen. Laut Polizeiangaben sei mitgeteilt worden, dass aus einer Wohnung möglicherweise Gas austreten könnte.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte sei jedoch kein Gas messbar gewesen, heißt es. Durch die Feuerwehr wurde vorsorglich das Gas im Haus abgestellt. Eine 50-jährige Bewohnerin, dich laut Polizei offensichtlich in psychischer Ausnahmesituation befand, habe trotz Aufforderung ihre Wohnungstür nicht geöffnet. Die Türe habe deshalb gewaltsam geöffnet werden müssen, um eine Gefahr für die Frau und andere Hausbewohner abzuwenden. Die 50-Jährige sei unversehrt in ihrer Wohnung angetroffen worden. Sie wurde im Anschluss in Gewahrsam genommen und einer Fachklinik überstellt.

Am Einsatzort befanden sich zwei Löschzüge der Feuerwehr Neu-Ulm sowie mehrere Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der Polizei. Nach Prüfung durch die Feuerwehr und, nachdem kein Gasaustritt feststellbar war, konnten die Hausbewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. (AZ)