Frau aus Neu-Ulm wird Opfer von Betrügern: Vierstellige Summe verloren

Die 43-Jährige fiel einen angeblichen Mitarbeiter eines namhaften Softwareunternehmens herein. Jetzt warnt die Polizei und gibt Tipps.

Eine 43-Jährige aus dem Raum Neu-Ulm ist Opfer von Betrügern geworden. Ihr entstand ein Vermögensschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Wie die Polizei mitteilt, war bei der Frau am Dienstag eine Meldung über einen Virus auf ihrem PC erschienen. Daraufhin kontaktierte sie die in der vermeintlichen Warnmeldung angezeigte Hotline-Nummer. Im Verlauf des Gespräches gewährte sie dem angeblichen Mitarbeiter eines namhaften Softwareunternehmens einen Fernzugriff auf ihren PC. Weiter gab die Frau ihre Bankdaten und ihre E-Mail-Adresse an den unbekannten Täter weiter.

Der Täter veränderte den Online-Banking-Account derart, dass ein Betrug augenscheinlich nicht zu erkennen war. Der unbekannte Täter tätigte so mehrere unberechtigte Abbuchungen. Der Frau entstand durch die betrügerischen Abbuchungen ein Vermögensschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Die Polizei warnt im Zusammenhang mit diesem Vorfall gibt folgende Tipps: