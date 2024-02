Frau will Handschuhe auf E-Bike anziehen, stürzt und verletzt sich

Eine Frau stürzt, weil sie sie beim Fahrradfahren freihändig fährt und ihre Handschuhe anziehen möchte. Die Kinder im Anhänger bleiben verschont.

Im Öschweg, Nähe der Wiblinger Straße am Illerkanal, ist am Donnerstagvormittag eine 47-jährige Mutter auf dem Fahrradweg gestürzt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die Frau mit einem E-Bike und zog dabei einen Kinderanhänger, in dem ihre sechs und neun Jahre alten Kinder saßen. Die 47-Jährige wollte ihre Handschuhe anziehen und fuhr deswegen freihändig. Dabei stürzte sie vom Fahrrad.

Frau zieht E-Bike mit Kinderanhänger in Neu-Ulm und stürzt

Der Kinderanhänger blieb stehen und die sechs und neunjährigen Kinder blieben verschont. Wie es aussieht, hat sich die Mutter bei dem Unfall unglücklich verletzt. Auf Verdacht eines Knochenbruchs wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrrad wurde nur leicht beschädigt, die Polizei geht von 50 Euro Sachschaden aus. (AZ)