Neu-Ulm

vor 32 Min.

Zu Besuch bei Fruchthof Nagel: Von Buddhafingern und einer Drogengeschichte

Lokal Die Neu-Ulmer Firma ist mittlerweile eines der größten Fruchthandelsunternehmen Süddeutschlands. Aber eine Zeit lang redeten alle nur über einen spektakulären Fund.

Von Ronald Hinzpeter

Eines stellt Martin Löffler gleich zu Beginn des Gesprächs klar: "Heute sprechen wir nicht über Drogen." Der Geschäftsführer und Inhaber des Fruchthofs Nagel lächelt dabei verschmitzt, denn dank der Qualitätskontrolle in seinem Unternehmen wurde vor knapp drei Jahren ein spektakulärer Fall von Rauschgiftschmuggel aufgedeckt: 500 Kilo Kokain, von den Drogenproduzenten sorgfältig in Bananenkisten verpackt und nach Neu-Ulm geschickt. Als Helfershelfer die heiße Ware nachts abholen wollten, klickten die Handschellen. Dass die grünen Päckchen mit dem weißen Pulver ausgerechnet im Fruchthof Nagel anlandeten, hat mit der Bedeutung des Unternehmens zu tun, das mittlerweile eine der wichtigsten Drehscheiben für den Obst- und Gemüsehandel in Süddeutschland geworden ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

