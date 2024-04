Gänstorbrücke: Streichliste sorgt für Frust in Neu-Ulm

Plus Weil die neue Brücke viel teurer wird als geplant, muss die Stadt 6,1 Millionen Euro einsparen. Neu-Ulmer Stadträte fühlen sich überrumpelt.

Die massive Kostensteigerung beim Neubau der Gänstorbrücke hat die Fachleute im Neu-Ulmer Rathaus kalt erwischt – und sorgt für erheblichen Frust bei den Stadträtinnen und Stadträten. Vor allem die Tatsache, dass sie nun möglichst schnell eine Streichliste beschließen sollten, um das benötigte Geld zusammenzubringen und die Auftragsvergabe zu ermöglichen, stieß etlichen Kommunalpolitikern sauer auf. Insgesamt 6,1 Millionen Euro muss die Stadt wegen der Brücke einsparen. Das trifft unter anderem den Allgäuer Ring und das Baugebiet "Im Eiland" in Pfuhl.

Bislang sind die Städte Ulm und Neu-Ulm von Kosten in Höhe von rund 40 Millionen Euro für den Neubau der Gänstorbrücke über die Donau ausgegangen. Jetzt ist die Rede von 52,5 Millionen Euro. Von den 12,2 Millionen Euro Mehrkosten muss die Stadt Neu-Ulm die Hälfte übernehmen. Teurer wird unter anderem der Abbruch der alten Brücke, aber auch die eigentlichen Bauarbeiten, Lärmschutz und Gutachten kosten viel mehr als geplant. Dazu kommt noch eine Entschädigungszahlung an die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU), denen wegen der Absenkung des Donaupegels Einnahmen aus dem Wasserkraftwerk entgangen sind. Absehbar war das Ausmaß der Teuerung für die Experten nicht: "Das Preisniveau ist immens gestiegen", sagte Jochen Meissner, Leiter der Hauptabteilung Tiefbau. "Alle waren erschrocken über dieses Ergebnis."