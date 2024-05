Gänstorbrücken-Neubau: So ändert sich nach Pfingsten die Verkehrführung

Egal, ob zu Fuß, mit dem Rad und mit dem Auto: Auf Neu-Ulmer Seite stehen zwischen Gänstorbrücke und Augsburger-Tor-Platz zahlreiche Änderungen im Verkehr an.

Die Arbeiten zum Abbruch und Neubau der Gänstorbrücke schreiten voran. Nach Pfingsten startet am Dienstag, 21. Mai, auf der Neu-Ulmer Seite der Brücke die Kanalverlegung im Bereich des Augsburger-Tor-Platzes und der Brückenstraße. Zeitgleich verlegt die SWU Netze Gasleitungen im Bereich der Brückenstraße. Es ist geplant, dass die Arbeiten bis Freitag, 9. Juli, dem Freitag vor dem Schwörwochenende, abgeschlossen werden.

Aufgrund der Kanalbauarbeiten ist mit Behinderungen und Einschränkungen im Verkehr zu rechnen: Im Bereich des Augsburger-Tor-Platzes wird die nördliche Fußgängerquerung in der Brückenstraße gesperrt. Der Rad- und Fußverkehr wird auf die Südseite des Augsburger-Tor-Platzes umgeleitet. Der Rad- und Fußverkehr in Richtung Ulm wird weiterhin auf der Ostseite der Gänstorbrücke geführt.

Gänstorbrücke: Das ändert sich auf dem Rad- und Fußweg nach Pfingsten

Der Rad- und Fußweg entlang der Donau unter der Gänstorbrücke auf Neu-Ulmer Seite wird weiterhin zeitweise durch die Baumaßnahme gesperrt sein. Wenn möglich, will man diesen für den Rad- und Fußverkehr kurzzeitig freigeben. Durch die zeitweise Sperrung der Neu-Ulmer Gänstor-Unterführung ist auch der Donauradweg ("Fernradweg") auf Neu-Ulmer Seite betroffen. Hierfür wurde eine weiträumige Umleitungsstrecke ausgeschildert. Die Routenführung erfolgt vom Donauradweg über den Maxplatz, die Maximilianstraße, die Kasernstraße, die Paulstraße und wieder zurück auf den Donauradweg. Der Wechsel auf die Ulmer Seite über die Gänstorbrücke ist wie bisher auf der östlichen Brückenhälfte möglich.

Es gibt auch Einschränkungen für den motorisierten Individualverkehr: In der Brückenstraße steht ab Dienstag, 21. Mai, jeweils nur noch eine Fahrspur je Fahrtrichtung zur Verfügung. Die Linksabbiegespur der Augsburger Straße zur Brückenstraße / Gänstorbrücke wird im Bereich der Insel im Augsburger-Tor-Platz um eine Fahrspur verschoben. Das Fahrverbot auf der Gänstorbrücke für Fahrzeuge mit mehr als 3,5 Tonnen und breiter als 2,10 Meter bleibt weiterhin bestehen. Durch die Bauarbeiten der SWU Netze kann zudem nicht mehr direkt von der Brückenstraße kommend in die Uferstraße eingefahren werden. Anwohnerinnen und Anwohner können die Uferstraße über die Paulstraße und den Innenhof des Hochhauses erreichen.

Buslinie 7 von Gänstorbrücken-Bauarbeiten betroffen

Änderungen ergeben sich auch auf der SWU Buslinie 7: Durch die Bauarbeiten in der Brückenstraße in Vorbereitung des Ersatzneubaus der Gänstorbrücke kann die Buslinie 7 nicht mehr von Neu-Ulm kommend über die Gänstorbrücke bis zum Willy-Brandt-Platz durchfahren. In Abstimmung mit der SWU Verkehr wird ab Dienstag, 21. Mai, die Buslinie 7 am Augsburger-Tor-Platz wenden. Als neue End- beziehungsweise Starthaltestelle wird in der Reuttier Straße die Haltestelle „Kasernstraße" eingerichtet. Die Buslinie 7 wird erst wieder nach der Fertigstellung der Gänstorbrücke und der Neugestaltung der Brückenstraße, also Ende 2027, bis zum Willy-Brandt-Platz nach Ulm durchfahren können. (AZ)

Lesen Sie dazu auch