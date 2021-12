Geisterfahrer verursacht beinahe Zusammenstoß auf der B10 in Neu-Ulm

Nur durch ein Ausweichmanöver konnte ein Autofahrer an Heiligabend einen Unfall auf der B10 verhindern. Ein Fahrzeug war ihm auf seiner Spur entgegengekommen.

Ein Falschfahrer hat am Freitag gegen 17 Uhr fast einen Unfall auf der B10 verursacht. Der Unbekannte war von Neu-Ulm kommend in Richtung Nersingen unterwegs und befuhr den Fahrstreifen des Gegenverkehrs, so die Polizei. Etwa auf Höhe der Unterführung der Reuttier Straße kollidierte der Falschfahrer beinahe mit einem entgegenkommenden Auto. Dessen Fahrer konnte den Unfall durch ein Ausweichmanöver gerade noch verhindern.

Zeugenhinweise an die Polizei in Neu-Ulm

Die Polizeiinspektion Neu-Ulm bittet um Hinweise zu dem Falschfahrer. Bei dessen Auto soll es sich um einen silbernen Mercedes gehandelt haben. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm ist telefonisch unter 0731/80130 erreichbar. (AZ)