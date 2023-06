Unbekannter Mann schlägt Kind in den Bauch und fährt weiter

Nach dem Vorfall in Gerlenhofen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Der Täter soll etwa 50 Jahre alt sein.

Ein bislang unbekannter Mann soll am Dienstag im Neu-Ulmer Stadtteil Gerlenhofen einen Siebenjährigen am Hals gepackt und in den Bauch geschlagen haben. Der Junge wurde dabei leicht verletzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilt.

Gegen 16.20 Uhr habe sich der Siebenjährige zusammen mit seinem neun Jahre alten Bruder und anderen Freunden im Bereich Burchardstraße aufgehalten. Es sei hierbei zu einem Streitgespräch gekommen, so die Polizei.

Der Unbekannte sei im Verlaufes dieses Streits mit seinem Fahrrad, einem E-Bike, an die Gruppe herangefahren. Lauthals und mehrfach soll er sie beleidigt haben. Dann habe er den Siebenjährigen am Hals gepackt und ihm in den Bauch geschlagen. Der Mann, der circa 50 Jahre sein soll, sei anschließend in unbekannte Richtung weitergefahren.

Die Polizei hat jetzt die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731/80130 zu melden. (AZ)