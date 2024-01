Neu-Ulm

Gewaltiger Auftritt am Muthenhölzle: Das fordern die Bauern bei der Demo

Plus Rund 600 Fahrzeuge und 800 Menschen versammeln sich am Montagnachmittag in Neu-Ulm. Ihre Botschaft an die Politik ist klar: "Zu viel ist zu viel, jetzt ist Schluss!"

Von Philipp Scheuerl

Die Teilnehmer der Neu-Ulmer Bauerndemonstration treten gewaltig auf. Mit lautem Hupen, Blinklichten und großen Spruchplakaten fährt am Montagnachmittag eine endlos scheinende Schlange an Traktoren und Lastwagen die Europastraße entlang. Die Fahrzeuge sammeln sich auf dem Parkplatz am Muthenhölzle und auf dem Parkplatz der Ratiopharm-Arena. Der Einsatzleiter der Polizei schätzt, dass es etwa 600 Fahrzeuge und 800 Teilnehmer seien. Der Grund für diese Versammlung ist klar: Was die Bundesregierung vorhat, ist schlecht für die Landwirtschaft, glauben die Demonstranten. Und das scheinen nicht nur die Bauern so zu sehen.

Unter den Demonstranten am Muthenhölzle waren auch Mechaniker, Schlosser, Landschaftsgärtner und Lastwagenfahrer zu sehen. Das war unter anderem an vielen Jacken zu erkennen, denn die meisten Teilnehmenden trugen Arbeitskleidung. Unter dem Motto "Zu viel ist zu viel! Jetzt ist Schluss" hatte der Deutsche Bauernverband (DBV) zum bundesweiten Protest aufgerufen.

